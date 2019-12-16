السنيورة يغادر قاعة في الـAUB بعد هتافات تطالب بخروجه

خلال حضور رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ حفل موسيقي في قاعة Assembly Hall في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، قام عدد من الحاضرين بالهتاف: "برا برا برا سنيورة طلاع برا"، ومرددين "ثورة ثورة ثورة"، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة السابق إلى مغادرة القاعة.

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