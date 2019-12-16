السنيورة يغادر قاعة في الـAUB بعد هتافات تطالب بخروجه

خلال حضور رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة حفل موسيقي في قاعة Assembly Hall في الجامعة الأميركية في بيروت، قام عدد من الحاضرين بالهتاف: "برا برا برا سنيورة طلاع برا"، ومرددين "ثورة ثورة ثورة"، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة السابق إلى مغادرة القاعة.
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