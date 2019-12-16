اعلنت ​قوى الامن الداخلي​ ان "بعض المشاغبين يقومون بالاعتداء على المحال التجارية في ​شارع فوش​ والشوارع المحيطة، وتقوم ​قوى الأمن​ بملاحقتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن الداخلي: بعض المشاغبين يعتدون على المحال التجارية وقوى الأمن تلاحقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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