اعلنت ​قوى الامن الداخلي​، ان "الصور التي يتم تداولها والتي تُظهر عدداً من الإصابات على أنها نتيجة إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيّلة للدموع ليلة أمس من قبل ​قوى الأمن​، هي غير صحيحة وهذه الصور لم تحصل في ​لبنان​"، طالبةً من "المواطنين عدم التسرع في تناقل معلومات غير صحيحة قبل التأكد من صحتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن الداخلي:الصور المتداولة عبر مواقع التواصل غير صحيحة ولم تحصل في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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