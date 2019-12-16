اشتدت في هذه الأثناء حدة المواجهات بين ​المتظاهرين​ والقوى الأمنية أمام ​مجلس النواب​ في ​وسط بيروت​، حيث تعمد القوى الأمنية إلى رمي القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، مقابل رمي بعض المتظاهرين المفرقعات النارية والحجارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اشتداد المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تستخدم القنابل المسيلة للدموع في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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