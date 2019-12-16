جوزيف أبو فاضل يهاجم وسائل إعلام مرئية على خلفية عدم نقلها تساعية عيد الميلاد

شن الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل هجوما على بعض وسائل الاعلام المرئية، على خليفة عدم نقلها تساعية عيد الميلاد في الجامعة الأنطونية في بعبدا.
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اوضح أبو فاضل أنه "في الليلة الأولى من تساعية "عيد الميلاد المجيد" نذكر هؤلاء، وهذه التي تعتبر نفسها ذكية، أن أمرك قد انكشف بالتي رحلت وبدونها، أنت ستدفعين الأثمان الغالية كونك أساس العهر وتدعين الأخلاق وأنتي منها براء"، مشيراً الى أنه "والله ستخسرين وأخوك، كان بلا الزعرنة "أشرفلكما"، لن تمر زعرناتك!".
ولفت الى أنه "في هذه الليلة باحتفال بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وترأسه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي لم تنقله المحطات التلفزيونية، بل كانت مع أحد الزعران من أمام حبسه"، وختم تصريح معلقا بـ"قال موارنة قال، قال مسيحييه قال، قال باعا قال".
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