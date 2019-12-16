سامي الجميل: أناشد كل نائب لبناني أن يحكم ضميره ويسمي رئيس حكومة حيادي

ناشد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كل نائب لبناني أن يحكّم ضميره في هذه اللحظة المصيرية ويسمّي رئيس ​حكومة​ حيادي قادر على تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين وعلى إخراج لبنان من منظومة المصالح والمحاصصة.

وأضاف: "​نواف سلام​ نموذج. فلنعطِ ​الشعب اللبناني​ الانتصار الذي يستحقه ونبدّي المصلحة الوطنية على كل المصالح".