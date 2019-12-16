سامي الجميل: أناشد كل نائب لبناني أن يحكم ضميره ويسمي رئيس حكومة حيادي

ناشد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كل نائب لبناني أن يحكّم ضميره في هذه اللحظة المصيرية ويسمّي رئيس حكومة حيادي قادر على تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين وعلى إخراج لبنان من منظومة المصالح والمحاصصة.
وأضاف: "نواف سلام نموذج. فلنعطِ الشعب اللبناني الانتصار الذي يستحقه ونبدّي المصلحة الوطنية على كل المصالح".
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