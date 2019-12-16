اشتباكات بين المتظاهرين ومواطنين آخرين في وسط بيروت

اندلعت، في هذه الأثناء، اشتباكات بين المتظاهرين ومواطنين آخرين ترافقهم دراجات نارية في وسط بيروت، في حين تعمل القوى الأمنية على الفصل بين الجانبين.
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