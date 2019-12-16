الدفاع المدني: عناصرنا تعمل على تقديم الإسعافات الأولية لعشرات الاصابات

اعلن ​الدفاع المدني​ ان "عناصره تعمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعشرات الاصابات، وتم نقل عدد منهم من ​وسط بيروت​ إلى ​مستشفيات​ المنطقة".

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