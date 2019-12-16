النشرة: الجيش يعمل على اعادة فتح الطرقات داخل مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "​الجيش اللبناني​ يعمل على اعادة فتح الطرقات داخل ​مدينة صيدا​ التي قطعها المحتجون بالاطارات المشتعلة".

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