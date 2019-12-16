اعلن الامين العام لـ"الصليب الأحمر" ​​جورج كتانة​، ان "معالجة الاصابات في ​وسط بيروت​ تتم على الارض وليست بحاجة للنقل الى ​المستشفيات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: معالجة الاصابات تجري ميدانياً ولا حاجة لنقلها الى المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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