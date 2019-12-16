شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: رؤية القيادة السياسية تضع الشباب فى الصدارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رؤية القيادة السياسية الحالية تضع الشباب في الصدارة لتحمل المسئولية، مشيرا إلى أن اليوم كانت بداية الجلسات الفعلية فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة المقامة فى مدينة شرم الشيخ.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أجندة المنتدى كانت مليئة بالفعاليات والجلسات المهمة أبرزها السلام الدولى والأمن الغذائى والتحول الرقمى، موضحا أن تلك الجلسات تضمنت قضايا مشتركة بين دول العالم وبالتحديد بين دول المنطقة .

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ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تواجد شباب من مختلف الجنسيات فى منتدى شباب العالم يؤكد رسالة مصر على ضرورة احترام الآخر التأكيد على أن الاختلاف من الممكن أن ننظر له من منظور تكامل وليس من منظور خلاف وهو ما يؤكد عليه جميع جلسات منتدى شباب العالم.