سليمان وهدان: اقتراح برغبة لإقامة مدينة للاستزراع السمكى ببورسعيد

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وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه فى حال مد المنطقة بمراكز بحوث وتم توفير الأعلاف، ونوعيات جيدة من الزريعة، وتم إمداد المرافق لتحويل الكهرباء، ستزود تلك المنطقة إنتاج الاسماك لنسبة تزيد عن 35% من الانتاج الحالى، فضلاً عن عمل بطاقات حيازية وترخيص للأحواض.
وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة دخول بنك النتمية والائتمان الزراعى لتمويل هذه المشروعات الصغيرة بقروض 7%، وهو ما سيوفر عوائد ضخمة، وكذلك توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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