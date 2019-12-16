شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: اقتراح برغبة لإقامة مدينة للاستزراع السمكى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح برغبة لإقامة مدينة للاستزراع السمكى، بمنطقة المثلث بجنوب بورسعيد، الواقعة على بحيرة المنزلة، بعد تطوير وتخصيص مساحة 30 ألف فدان للاستزراع السمكى فى تلك المنطقة.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه فى حال مد المنطقة بمراكز بحوث وتم توفير الأعلاف، ونوعيات جيدة من الزريعة، وتم إمداد المرافق لتحويل الكهرباء، ستزود تلك المنطقة إنتاج الاسماك لنسبة تزيد عن 35% من الانتاج الحالى، فضلاً عن عمل بطاقات حيازية وترخيص للأحواض.

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وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة دخول بنك النتمية والائتمان الزراعى لتمويل هذه المشروعات الصغيرة بقروض 7%، وهو ما سيوفر عوائد ضخمة، وكذلك توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.