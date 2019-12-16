شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على: بدء تنفيذ أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بدء تنفيذ مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين فى الدائرة أسوة بأحياء مصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال النائب أحمد على، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر بأول مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالمرج بتكلفة 27 مليون جنيه، مضيفا أن تنفيذ العمل فى هذا المشروع يأتى بعد تمكن الدولة من استرداد أراضيها بالمرج.

وأشار إلى أن إنشاء المركز التكنولوجى يستهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتذليل العقبات أمام أهالى المرج فى الحصول على الخدمات المختلفة.

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