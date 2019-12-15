جماهير الهلال تسخر من الترجي.. هذه كأس العالم وليست إفريقيا التي تمنحكم الألقاب_ صور

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سخرت جماهير نادي الهلال السعودي لكرة القدم، من نظيرتها المشجعة لفريق الترجي التونسي، وذلك بعد فوز الفريق الأزرق أمس السبت، على بطل تونس في ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقامة بقطر.
ولم يكتف أنصار الهلال بالتعبير عن سعادتهم بتأهل فريقهم إلى المربع الذهبي، بل شنوا حملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الفريق التونسي.
و استحضر جمهور بطل آسيا، نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع الترجي بمثل كرة القدم الوطنية الوداد الرياضي، متم ماي الماضي، مؤكدين أن الفريق الأحمر هو من كان يستحق الظفر باللقب، لولا “الفضيحة” التي شهدها النهائي بغياب تقنية حكن الفيديو المساعد “الڤار”، وعدم احتساب هدف مشروع للوداد.
وتهكم عشاق الهلال على الترجي، مبرزين أن مسابقة المونديال يسهر عليها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، وليست الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” التي دائما ما تتعاطف مع الفريق التونسي على حد تعبيرهم.
يذكر أن الفريق السعودي تغلب على الترجي بهدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي المسابقة، حيث سيواجه بعد غد الثلاثاء، فلامينغو البرازيلي بطل “كوبا ليبرطادوريس”.
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