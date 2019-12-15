درك طنجة يوقف شخصا ويحجز في حوزته قاربا مطاطيا ومحركا

تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة لسرية في ضواحي طنجة، ليلة السبت/الأحد، من توقيف شخص، وحجز قارب مطاطي، ومحرك على متن سيارة نفعية، في دوار اشراقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى دوار اشراقة، مباشرة بعد توصلها بمعطيات دقيقة حول وجود محرك على متن سيارة من نوع “مرسيدس207″، وقارب مطاطي، إذ سارعت إلى تطويق المكان، وتوقيف المشتبه فيه.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
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