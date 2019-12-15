أرودغان: حفتر شخصية غير شرعية وتركيا لديها حقوق في منطقة شرق المتوسط

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، خليفة حفتر، بأنه شخصية غير شرعية ويمتلك كيانا غير شرعي.

وأضاف الرئيس التركي، خلال مقابلة متلفزة بثت وكالة الأناضول للأنباء أجزاء منها، أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط.

وشدد أرودغان، على أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا، موضحا أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

ويشار إلى اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر،اتهم تركيا بشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد إعلانه عن إطلاق “ساعة الصفر” للهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، التي يحاول السيطرة عليها منذ نحو 9 أشهر.