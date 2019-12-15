لجنة بنموسى.. غياب تمثيل العلماء والنقابات ومختصين في التنمية المجالية

اكتملت لائحة أعضاء اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي بعد التعيين الملكي لـ35 عضوا، إضافة إلى الرئيس شكيب بنموسى. ونشر بلاغ للديوان الملكي، أول أمس، لائحة الأعضاء، ومنها أسماء معروفة مثل: إدريس جطو وأحمد رضا الشامي، ومحمد الطوزي، وإدريس جطو، والعربي الجعيدي، وكريم التازي، ومحمد بنموسي، اقتصادي ونائب رئيس جمعية ضمير. لكن هناك أسماء أخرى غير متداولة، منهم أكاديميون في تخصصات بارزة في المجال الرقمي أو الذكاء الصناعي، معظمهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وضمت اللائحة 10 نساء و8 من الكفاءات المغربية بالخارج، و6 من ممثلي الجمعيات و4 من العاملين في القطاع المالي والبنكي، واثنان من الباطرونا، فضلا عن مسؤولين في مؤسسات تابعة للدولة. ويلاحظ غياب تمثيلية بنك المغرب، والمقاولات الصغيرة، والمندوبين السامية للتخطيط، كما لم تضم اللجنة تمثلية علماء الدين، ومتخصصين في مجال التنمية القروية.

ويلاحظ مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن لائحة الأعضاء روعيت فيها تمثلية النساء. ومن الأسماء التي وقع عليها الاختيار فريدة بليزيد، وحكيمة حميش، لكن ذلك “لا يعكس الشخصيات النسائية الأكثر نضالية في المجتمع المدني”. كما يلاحظ أنه رغم التمثيلية الوازنة للجالية المقيمة في الخارج، فإن هناك تساؤلا يطرحه السحيمي حول مدى معرفة هؤلاء الخبراء المغاربة المقيمين في الخارج “بأوضاع المجتمع المغربي”، وتساءل “لماذا لم يقع الاختيار على باحثين وأكاديميين في نفس التخصصات يقيمون في المغرب”. كما تساءل عن سبب استبعاد عبدالله ساعف، الذي سبق أن ورد اسمه ضمن المقترحين لعضوية اللجنة. إضافة إلى غياب التمثيلية النقابية والترابية.

وبالعودة إلى لائحة التعيينات، فقد شملت عدنان عديوي: مؤسس مشترك لـ”موروكن سانتير فور إينوفايشن آند سوشل إنتروبرونورشيب” وأرضية “ولوج” الخاصة بالمشاركة في تمويل مشاريع مبدعة ومبتكرة. رجاء أغزادي: جراحة ممارسة ورئيسة الجمعية المغربية “قلب النساء”. محمد العمراني بوخبزة: عميد كلية الحقوق بتطوان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. فريدة بليزيد: ناقدة سينمائية، مخرجة وكاتبة سيناريو. ليلى بنعلي: خبيرة دولية في مجال الاستراتيجية الطاقية والاستدامة، كبيرة الاقتصاديين، مديرة الاستراتيجية في الاقتصاد والاستدامة بـ”آبيكورب”، ورئيسة النادي العربي للطاقة. محمد بنموسى: رجل اقتصاد متصرف سابق بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، نائب رئيس جمعية ضمير. رشيد بنزين: أستاذ جامعي بالجامعة الكاثوليكية بلوفان وكلية التيولوجيا البروتيستانتية بباريس. حميد بوشيخي: خبير في المقاولات والابتكار في مجال التدبير. وعميد “سولبريدج إنترناشنال سكول أوف بيزنس”، الموجود مقرها في دايجيون بكوريا الجنوبية، عضو المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي. أحمد بونفور: أستاذ جامعي، وأستاذ الكرسي الأوروبي للتدبير اللامادي بجامعة باريس/ جنوب. رجاء شافيل: مديرة مركز الكفاءات في مجال تغير المناخ “4 سي- ماروك”، المكلف بدعم السياسات المناخية بالمغرب وأفريقيا. وأحمد رضا الشامي: وزير سابق، سفير سابق، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نورالدين العوفي: أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية. غيثة القادري: المديرة العامة لمؤسسة زاكورة للتربية المهتمة بالابتكار الاجتماعي. خديجة الكاموني: مهندسة، رئيسة مشروع بالمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، متخصصة في التنمية الخضراء. محمد فكرات: مدير شركة، ورئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. رشيد الكراوي: أستاذ ومدير معهد الخوارزميات الموزعة بالمدرسة متعددة التقنيات بلوزان (سويسرا)، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات. نرجس هلال: أستاذة بجامعة جنيف الدولية، متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات النساء. حميش حكيمة: أستاذة بالطب وفاعلة جمعوية في مجال الطب وعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. العربي الجعيدي: خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، وكبير الباحثين بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. إدريس جطو: وزير أول سابق، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات. أحمد الجماني: باحث في علم الاجتماع متخصص في الثقافة الحسانية مهتم بالتنمية المجالية. إدريس كسيكس: كاتب ومسرحي ومدير مركز “إيكونوميا” للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير. غيثة لحلو اليعقوبي: مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء، ورئيسة ومؤسسة مشتركة لحركة (المواطنون). فؤاد العروي: كاتب وأستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام. خالد المشاط: خبير في التحول الرقمي وتدبير الابتكار داخل المقاولة، وفي التكنولوجيات الإحلالية والمدن الذكية. عبداللطيف ميراوي: الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، أستاذ بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليار- فرنسا. نورالدين العمري: مفتش مالية، الرئيس السابق لمجموعة البنك الشعبي، الكاتب العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية، مكلف بمهمة في الديوان الملكي.

لكبير أوحجو: أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة أكادير، خبير في التنمية الترابية والواحات. حسن رشيق: عالم أنثروبولوجي، وعالم اجتماع، وأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. يوسف السعداني: خبير اقتصادي، إطار سابق ببنك المغرب، مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير. السعدية السلاوي بناني: الرئيسة المديرة العامة لمكتب استشارة، رئيسة لجنة “المقاولة المواطنة” بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. كريم التازي: رجل أعمال، فاعل جمعوي ومدير شركات. مصطفى التراب: الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. محمد الطوزي: خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). ميشيل زاوي، رئيس جمعية تارغة للتنمية المستدامة: بنكي أعمال بلندن ونائب الرئيس سابق لمورغان ستانلي. وبعد تعيين الأعضاء ينتظر أن تشرع اللجنة في الاشتغال على أساس تقديم تقريرها خلال 6 أشهر في يونيو المقبل.