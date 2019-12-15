استطلاعات الرأي في الانتخابات الإسرائيلية على حالها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، النتائج التي أشارت إليها الاستطلاعات التي صدرت مؤخرًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، والتي تفيد بأن منافسة الليكود في الانتخابات المقبلة، تحت زعامة رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، قد تحقق للحزب تمثيلا واسعا في الكنيست الـ23، غير أنها تضعف معسكر اليمين، الذي قد يصل تمثيله إلى 56 عضوًا في حالة خاض الليكود الانتخابات المقبلة برئاسة الوزير السابق، غدعون ساعر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار" لصاح هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، تنجح في انتخابات تجري اليوم، بتوسيع الفارق عن الليكود برئاسة نتنياهو، ليصل إلى أربعة مقاعد في الكنيست، بحث تحصل الأولى على 35 مقعدًا، والأخير على 31 مقعدًا.

وبيّنت نتائج الاستطلاع حفاظ القائمة المشتركة على النتائج التي حققتها في الانتخابات الأخيرة، إذ تحصل على 13 مقعدًا، في حين ترفع كتلة "شاس" الحريدية من تمثيلها وتحصل على تسعة مقاعد، بينما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على ثمانية مقاعد.

وبينما تحصل كتلة "يهديوت هتوراه" الحريدية على سبعة مقاعد، يحصل "اليمين الجديد" برئاسة أييليت شاكيد على ستة مقاعد، وكذلك تحالف حزب العمل مع حزب "غيشر" (ستة مقاعد).

وبينما يحصل "المعسكر الديمقراطي" (تحالف ميرتس وإيهود براك) على خمسة مقاعد،يفشل كل من "اتحاد أحزاب اليمين" ("الاتحاد القومي" و"البيت اليهودي") وحزب "عوتسما يهوديت" بعبور نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين).

وجاءت تقسيم المعسكرات بموجب استطلاع القناة على النحو الآتي: معسكر نتنياهو المتمثل بـ"كتلة اليمين" يحصل على - 53 مقعدًا (يتراجع بمقعدين عن الانتخابات الأخيرة)، معسكر غانتس - 46 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - ثمانية مقاعد.

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الليكود بقيادة ساعر

وفحص الاستطلاع توزيع المقاعد البرلمانية إذا ما ترأس ساعر قائمة الليكود، التي يتراجع تمثيلها في هذه الحالة، فيما ترفع "كتلة اليمين" من تمثيلها الحالي، حيث يتمكن "اتحاد أحزاب اليمين" من تخطي نسبة الحسم.

وإذا ما ترأس ساعر قائمة الليكود، تحصل "كاحول لافان" على 34 مقعدًا، ويحصل الليكود على 27 مقعدا، ويتراجع تمثيل "يسرائيل بيتينو" إلى سبعة مقاعد، وينجح "اتحاد أحزاب اليمين" في تجاوز نسبة الحسم ويحصل على أربعة مقاعد"، فيما لا تتأثر نتائج سائر الأحزاب والقوائم.

وفي هذه الحالة، يحصل معسكر اليمين مع الحريديين على - 56 مقعدًا، معسكر غانتس - 44 مقعدا، القائمة المشتركة - 13 مقعدًا، وليبرمان - سبعة مقاعد.

وفحص الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 559 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 4.3%، رأي المستطلعة آراؤهم في تفكيك كتلة اليمين، حيث عارض 52% تفكيك الكتلة في الانتخابات المقبلة، فيما دعم 16% تفكيكها. وفضل 28% من المستطلعة آراؤهم خيار الانتخابات على تشكيل حكومة تحظى بدعم النواب العرب والقائمة المشتركة.