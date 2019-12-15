ناشطون يمنيون يدشنون هاشتاج #قطر_منبع _الخراب ردا على تدخلاتها الشيطانية

الأحد 15 ديسمبر 2019

دشن ناشطون يمنيون على موقع تويتر هاشتاج #قطر_منبع _الخراب وذلك رداً على تدخلاتها في اليمن ومساعيها لإغراق البلاد في الفوضى من خلال دعم الإرهاب والجماعات المسلحة .



واتهم الناشطون دولة قطر بدعم الفوضى في تعز وضلوعها بحادثة مقتل الشهيد عدنان الحمادي بالتنسيق مع اذرع تنظيم الاخوان في تعز .

Advertisements

كما اتهموا أيضا بدعم الجماعات المسلحة في عدن ولا سيما تنظيم داعش عسكرياً واعلامياً بهدف ادخال المدينة في فوضى حتى يسهل السيطرة عليها من قبل تنظيم الاخوان .

ووجه الناشطون لقطر اتهامات بالفوضى والسعي الى تحميل ضحايا هذه الفوضى مسؤولية قتل انفسهم من خلال قناة الجزيرة التي سعت الى تحريف الحقائق بهدف حرف الأنظار عن الدور التخريبي لقطر وجماعة الاخوان المسلمين .

وعلق الكاتب الجنوبي هاني مسهور على الهاشتاق، وقال: "كيف سلمت المكلا لتنظيم القاعدة؟ - ما دور حزب الاصلاح في تسليم المكلا؟ - كيف حصل تنظيم القاعدة على ١٠٠ مليون دولار؟ - التحويلات المالية لتنظيم القاعدة في المكلا كيف كان لجمعيات حزب الاصلاح دور فيها الإجابات كلها عند قطر وشياطينها #قطر_منبع_الخراب".