شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون عزل «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شبكة “فوكس نيوز” عن نتائج استطلاع للرأي العام، اليوم الأحد، أظهر أن 50% من المواطنين الأمريكيين يرغبون في مساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين، وقال 53% إن ترامب أساء استخدام سلطته.

وشمل الاستطلاع عينة من 1000 ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء “بلومبرغ” للأنباء.