شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: جرائم المليشيا بحق المدنيين تحدي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير عسكر، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد، إن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين تمثل تحديًا سافرًا لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان اليمنية ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين.
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