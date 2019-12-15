شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية «داعشية» والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت السلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.

وكشفت السلطات الأردنية عن أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في أغسطس الماضي كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة في محافظة معان جنوب الأردن، إضافة لاستهداف دوريات تابعة للأمن العام وقوات الدرك الأردنية في المحافظة.