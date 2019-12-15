شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية «داعشية» والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت السلطات الأردنية عن أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في أغسطس الماضي كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة في محافظة معان جنوب الأردن، إضافة لاستهداف دوريات تابعة للأمن العام وقوات الدرك الأردنية في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية «داعشية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.