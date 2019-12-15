رايتس رادار: اختطاف أكثر من 35 فتاة يمنية بصنعاء

صنعاء ـ د ب أ: قالت منظمة حقوقية يمنية امس إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء. وقالت منظمة”رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء تصاعدت بصورة غير مسبوقة. وأضافت المنظمة في بيان صحفي ” وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية”. ولفت البيان إلى أن” البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد”.

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