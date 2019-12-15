العراق: إغلاق طرق رئيسية ومشاورات تشكيل الحكومة مستمرة

في السياسة 16 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

اعتقال 5 متهمين بـ(حادثة الوثبة)

بغداد ـ وكالات: أغلق متظاهرون أمس عدة طرق رئيسة في 3 محافظات جنوب العراق، وفق مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن “المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم”. وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون. وأفادت مصادر أخرى أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام. في السياق، أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية قرب مبنى محافظة كربلاء. وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أن اشتباكات اندلعت مساء امس الاول بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء وحي البلدية، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي بالهواء والغازات المسيلة للدموع في محاولة لإرجاعهم إلى ساحة التربية مركز التظاهر والاعتصام”. وأوضح الشهود أن “عددا من المتظاهرين قاموا بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام، وقطع الطريق المؤدي إلى المجمع الحكومي”.

وتخوض الكتل السياسية في العراق هذه الأيام مفاوضات اللحظة الاخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري. وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات منذ الخامس العشرين من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة. ولم يتبق أمام الرئيس العراقي سوى 48 ساعة لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للعراق. ودعا أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي امس الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ولا ترشح للانتخابات. كما دعت كتلة النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي إلى “الالتزام بخارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الاستقرار والسلم المجتمعي وتحرير الإرادة والقرار العراقي من اي تدخلات”. وذكرت ، في بيان صحفي وزع اليوم إن “ائتلاف النصر رسميا غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لموقع رئيس الوزراء” .

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على 5 متهمين بجريمة حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد. وقال الناطق باسم “الداخلية العراقية”، العميد خالد المحنا إن “القوات الأمنية ألقت القبض على 5 متهمين بجريمة حادثة الوثبة، وذلك بناء على أوامر قضائية صدرت بحقهم”، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).