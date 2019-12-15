لبنان: مواجهات عنيفة بين الأمن ومحتجين .. وإحراق مكتبي (تيار المستقبل) و(الوطني الحر)

في السياسة 16 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

بدء الاستشارات النيابية الملزمة

بيروت ـ د ب أ: تجددت المواجهات امس بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إصابة 25 مواطنا، قام عناصر من الدفاع المدني بتضميد جراح 15 منهم في اماكن المواجهات ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة. كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عناصره نقلت 6 إصابات إلى المستشفيات وتم إسعاف 8 إصابات في المكان. يأتي ذلك فيما أقدم مجهولون على إشعال النار في مكتبي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” في عكار بشمال لبنان . وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مجهولين دخلوا ليلا الى المكتب الرئيسي لـ “تيار المستقبل” في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، واشعلوا النار في القاعة الرئيسة. ووفق الوكالة ، حضرت عناصر من الأدلة الجنائية وعناصر من القوى الامنية وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين. من جانبه أدان “التيار الوطني الحر” الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية. وقالت اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” إن بعض المجموعات اقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها ، معربة عن استغرابها من هكذا تعديات

وتتجه الأنظار اليوم إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية وذلك بعدما كان من المقرر أن تبدأ الاستشارات الأسبوع الماضي وجرى تأجيلها لأسبوع. ولفتت مصادر صحفية إلى أن تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصبحت محسومة بأكثرية نيابية، مع عدم وضوح خريطة توزيع أصوات الكتل بشكل نهائي انطلاقا من عدم إعلانها موقفها رسميا. وكان وزير الخارجية، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أعلن قبل يومين أنه سينتقل إلى المعارضة ولن يشارك في الحكومة، فيما لمح أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله إلى توجه كتلة الحزب النيابية إلى إمكانية تسمية الحريري وقوله إنه “بعد التكليف يتم البحث بالتأليف”. وأعلن أمس الاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد لقائه الوزير السابق غطاس خوري موفداً من الحريري، أنه لن يشارك في الحكومة. ولفتت مصادر مواكبة للمباحثات الحكومية إلى أن توجه القوات هو لتسمية الحريري، وبعد ذلك إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات التي سبق للقوات أن تحدثت عنها لن تمنحها الثقة. ووفقا للمصادر فإذا لم تحدث مفاجآت، فمن المتوقع أن يحصل الحريري على أصوات الأكثرية النيابية والتي تقدر لغاية الآن بنحو 74 صوتاً من أصل 128 نائباً. ويأمل اللبنانيون أن تؤدي الاستشارات النيابية إلى تكليف رئيس حكومة جديد.وأكدت جامعة الدول العربية أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الاسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان. وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية ، في بيان صحفي امس عن القلق ازاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا، وخاصةالصدامات التي حدثت أمس السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت. وأكد المصدر على أن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.