تركيا في طريقها لإقرار دعم عسكري لـ(الوفاق الليبية)

السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها

اسطنبول ـ رويتر: اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية مساء أمس الاول عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق “قوة رد فعل سريع” إذا طلبت طرابلس ذلك. كانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي. وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس الأحد “البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه”. ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويوم الخميس، حث خليفة حفتر قائد ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها “المعركة الحاسمة” بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل لكنه تعثر.

وقال جاويش أوغلو أمس الاول إن ليبيا لم تطلب “حتى الآن” نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي. والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة أمس الاول وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.

الى ذلك، أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارا من أمس. وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن “سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر”.