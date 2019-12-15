اجتماع دولي بجنيف يبحث سبل جديدة لمساعدة اللاجئين

جنيف ـ وكالات: تنعقد في جنيف الأسبوع المقبل قمة دولية تهدف لحشد دعم ملموس للاجئين في وقت يستمر عدد النازحين قسراً من منازلهم في الارتفاع. ومن المقرر أن يفتتح “المنتدى العالمي للاجئين” غدا الثلاثاء، بعد عام تمامًا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار عمل يهدف لوضع نهج أكثر ثباتًا وإنصافًا لتقديم المساعدات للاجئين والجهات التي تستضيفهم. وسيكون الاجتماع الأول من نوعه إذ يشارك فيه قادة دول ووزراء وكبار الشخصيات في عالم المال والأعمال إلى جانب العاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم لطرح أفكار وتعهّدات تفضي لتقديم مساعدات أكثر فعالية. وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس خلال مقابلة أجرتها معها وكالة الانباء الفرنسية “وصلنا إلى نهاية عقد كان الأكثر اضطرابًا لجهة مستويات النزوح”. وأضافت “نرى الحاجة للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص (للمساعدة في إيجاد السبل) التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها المساعدة على الاستجابة بشكل أفضل”. بحلول نهاية العام 2018، نزح نحو 71 مليون شخص قسراً هربًا من الحرب والعنف والاضطهاد، بينهم قرابة 26 مليونًا عبروا الحدود كلاجئين. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ترتفع هذه الأعداد مع صدور احصائيات 2019. وقالت كليمنتس “للأسف، لا يبدو الاتجاه إيجابيًا،” مشيرة إلى “غياب الحلول السياسية التي نراها وسط الدول الاعضاء (في الأمم المتحدة) والتعقيدات وتشابك النزاعات اليوم والجمود في المحادثات السياسية”. وأقرّت بأن “النظرة المستقبلية ليست مشرقة”، منوهة إلى أن ذلك يعني أن حصول اللاجئين والجهات المستضيفة لهم على دعم واسع ومنسق من المجتمع الدولي بات حاجة تزداد الحاحا.

ونص “الاتفاق العالمي للاجئين” الذي تم التوصل إليه في ديسمبر العام الماضي على قمة وزارية كل أربع سنوات لتقييم التقدّم الذي تم تحقيقه وتعزيزه.