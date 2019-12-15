قحطان جثير: استدعاء اللاعبين للمنتخب مقابل أموال امر معيب لا يثيره سوى المفلس

واستدعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعب ندي الشرطة سعد عبد الأمير، للتحقيق في تصريحاته التلفزيونية، بعدما اشار الى ان بعض الأشخاص يقبضون الرشاوى مقابل استدعاء اللاعبين لصفوف المنتخبات الوطنية.

وقال جثير في تصريح لبرنامج (صوت الملاعب) والذي يعرض على قناة السومرية، إنه "فقط المفلس من يتحدث ويثير موضوع تمثيل اللاعبين للمنتخبات الوطنية مقابل أموال".



وأضاف أن "هذا الامر غير صحيح، ولا وجود لهذه الأمور في المنتخبات الوطنية"، واصفاً الامر بـ"المعيب".

يذكر ان عبد الأمير سيتواجد يوم غد في مقر الاتحاد العراقي عند الساعة 12 ظهراً للاستماع الى أقواله امام اللجنة التحقيقية التي شكلها الاتحاد.

