2019-12-15 | 21:59
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وصف مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، من يثير موضوع تمثيل اللاعبين للمنتخب مقابل أموال بـ"المفلس".
وقال جثير في تصريح لبرنامج (صوت الملاعب) والذي يعرض على قناة السومرية، إنه "فقط المفلس من يتحدث ويثير موضوع تمثيل اللاعبين للمنتخبات الوطنية مقابل أموال".
وأضاف أن "هذا الامر غير صحيح، ولا وجود لهذه الأمور في المنتخبات الوطنية"، واصفاً الامر بـ"المعيب".
يذكر ان عبد الأمير سيتواجد يوم غد في مقر الاتحاد العراقي عند الساعة 12 ظهراً للاستماع الى أقواله امام اللجنة التحقيقية التي شكلها الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قحطان جثير: استدعاء اللاعبين للمنتخب مقابل أموال امر معيب لا يثيره سوى المفلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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