واسط تُحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

ناشدت محافظة واسط، اليوم الأحد، سائقي العجلات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب موجة ضباب كثيفة اجتاحت محافظات العراق كافة.
وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على سائقي العجلات أخذ الحيطة والحذر، وإتباع إرشادات المرور، بسبب تشكّل الضباب وانعدام مدى الرؤية الأفقية تماما على الطرق الخارجية".
وشددت على ضرورة "تقليل السرعة الى أدنى حد ممكن حين حدوث تلك الموجات الضبابية وتشغيل مصابيح الإشارة التحذيرية وكشافات الانارة وخصوصاً عند القيادة في الليل"، مطالبة بـ"عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق".
يذكر أن عدة حوادث وقعت صباح اليوم على الطرق الخارجية بسبب موجة الضباب الكثيفة، واودت بحياة عدد من المواطنين.
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