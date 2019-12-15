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صفاء راشد يحصد المركز الأول في بطولة العرب لرفع الاثقال

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2019-12-15 | 21:38

صفاء راشد يحصد المركز الأول في بطولة العرب لرفع الاثقال

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حصد الرباع العراقي صفاء راشد، على المركز الأول في بطولة العرب لرفع الاثقال والتي انطلقت في الأردن يوم الجمعة الماضية.
واستطاع راشد حصد المركز الأول في البطولة، حيث علق على الفوز عبر صفحته لرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله.. المركز الاول في بطولة العرب، كل الشكر والتقدير لدعمكم".

وأضاف راشد "اهدي هذا الفوز لكل المتظاهرين في ساحات الاعتصام ولأرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر".


وشارك في البطولة 15 منتخبا وهم: الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين إلى جانب الأردن.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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