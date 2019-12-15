صفاء راشد يحصد المركز الأول في بطولة العرب لرفع الاثقال

واستطاع راشد حصد المركز الأول في البطولة، حيث علق على الفوز عبر صفحته لرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله.. المركز الاول في بطولة العرب، كل الشكر والتقدير لدعمكم".

وأضاف راشد "اهدي هذا الفوز لكل المتظاهرين في ساحات الاعتصام ولأرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر".



وشارك في البطولة 15 منتخبا وهم: الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين إلى جانب الأردن.