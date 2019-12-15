استهداف منزل سكني بعبوة صوتية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم استهداف منزل سكني شمالي بغداد بعبوة صوتية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين القوا عبوة صوتية على منزل سكني في منطقة الشعب شمالي بعداد، من دون وقوع اية اضرار".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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