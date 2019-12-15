مستغلا الضباب.. 'داعش' يهاجم قوة عسكرية بديالى تسفر عن سقوط 7 قتلى وجرحى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة عسكرية في ديالى ادى الى مقتل واصابة سبعة اشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش شن هجوما على قوة عسكرية في منطقة الندا باطراف ناحية مندلي شرقي ديالى مستغلا الضباب، ما ادى الى مقتل اربعة جنود واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".