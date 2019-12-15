الداخلية تنفي الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية وتؤكد: بغداد مؤمنة بالكامل

نفت وزارة الداخلية، الاحد، الانباء بشأن وجود مخاطر بجسر الجادرية، فيما اكدت ان بغداد مؤمنة بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد المهنا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق".
واضاف "بدورنا نؤكد ان العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها واخذها من المصادر الرسمية"، مشددا على ضرورة "الامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب باثارة الذعر والخف وتهدد أمن وسلامة الجميع".
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