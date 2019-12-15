معركة طرابلس وأزمة لبنان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

فعلى الصعيد السياسي نطالع: تقدمات واسعة للجيش الليبي بمحاور جنوب وغرب طرابلس، توترات تسبق الاستشارات النيابية بلبنان.. والحريري يتمسك بـ"تكنوقراط"، وثيقتان.. ألمانيا تتحسب إرهاب الإخوان منذ 1970 وتخضعهم للرقابة، السيسي يشدد على مواجهة الدول الداعمة للإرهاب بحزم، نتنياهو يحذر لبنان من استخدام إيران أراضيه لضرب إسرائيل، فرنسا تحث مسؤولي لبنان على وضع حد لأزمتهم، تشكيل الحكومة التونسية.. مسار متعثر ومشكلات بلا حلول، صحيفة إيرانية تصف قتلى احتجاجات البنزين بـ"المشاغبين"، خبراء لـ"العين الإخبارية": 6 تحديات تنتظر رئيس الجزائر الجديد، تحذير من استغلال "داعش" تطبيقات الهواتف للترويج للإرهاب.

كما تقرأون أيضا: مسؤولون: إعلان سحب 4000 جندي أمريكي من أفغانستان قريبا، مجهولون يضرمون النار بمكتبي "المستقبل و"الوطني الحر" شمالي لبنان، موائد الطعام توحد المتظاهرين العراقيين في ساحات الاعتصام، دعوات لمقاطعة "مسرحية" الانتخابات التشريعية في إيران، ملك المغرب يهنئ تبون ويدعو لصفحة جديدة مع الجزائر، كوربن يعتذر عن هزيمة حزب العمال التاريخية بالانتخابات البريطانية، "بن فليس" يعتزل السياسة إثر خسارته بانتخابات الرئاسة الجزائرية، معارض تركي: قناة إسطنبول مشروع خاسر ونهب للأموال، أبوالغيط يحذر "شباب العالم" من أطماع إيرانية تهدد "الشرق الأوسط".

وفي الاقتصاد تجدون: إنتاج "أوبك" تراجع أكثر من 7% منذ بداية 2019، 37.4 ريال للسهم.. "أرامكو" تغلق مرتفعة لليوم الثالث على التوالي، 745 مليون دولار دعما أمريكيا جديدا لموازنة الأردن، صناعة المستقبل.. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية بمبادرات مبتكرة، أزمات الاقتصاد التركي "تخنق" أصحاب الحد الأدنى للأجور.

Advertisements

أما في الفن فتطالعون: حسن عفيفي.. "ملك الاستعراضات والفوازير" ومصمم رقصات "فرقة رضا"

وعلى الصعيد الرياضي: رونالدو ينفرد برقم تاريخي بثنائيته أمام أودينيزي

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا