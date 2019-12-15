التحقيق مع زوجة شقيق البشير إثر حادث تسمم بسجن سوداني

حققت سلطات الشرطة في الخرطوم، الأحد، مع نور الهدى محمد الشفيع، زوجة عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، إثر تسمم عناصر إخوانية في السجن القومي "كوبر" نتيجة وجبه أرسلتها.



وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن سلطات سجن كوبر دونت بلاغاً جنائياً ضد نور الهدى في قسم شرطة الأوسط بحري، تحت المادة 130/20 الخاصة بالشروع في القتل.

وأوضحت المصادر أن البلاغ جاء عقب تعرض عناصر إخوانية بينهم الحاج عطا المنان، وشقيق المعزول عبدالله البشير، للتسمم، عقب تناولهم طعام "قراصة بالدمعة" أرسلتها نور الهدى من منزلها.

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وأكدت أن عددا من العناصر الإخوانية الموقوفة بالسجن أخضعوا لغسيل معدة بعد تعرضهم للتسمم عقب تناولهم وجبة أرسلتها زوجة شقيق البشير.

من جهتها، أفادت نور الهدى، خلال التحقيق الذي جرى بقسم شرطة الأوسط، أنها لم تكن تنوي قتل أحد ولا يمكن أن تضع سما في طعام مرسل لزوجها.

وأشارت إلى أنها لم تقم بإعداد الطعام بنفسها، ومن أعده عاملات في منزلها، مؤكدة أنه ليس لديها أي علم بعدم صلاحية الطعام.

وذكرت المصادر أن سلطات القسم أخذت عينة من الطعام وأرسلتها إلى المعامل الجنائية للفحص، وأطلقت سراح زوجة شقيق البشير بضمان على ذمة التحقيقات.