شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: حكومة الوفاق الليبية أسيرة للميليشيات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرم الشيخ) وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمةَ الليبية طرابلس بأنها أسيرة بأيدي الميلشيات المسلحة، وأنه يجب استعادتها، نافياً في الوقت ذاته أي تدخل لمصر في شؤون ليبيا. وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمةَ الليبية طرابلس بأنها أسيرة بأيدي الميلشيات المسلحة، وأنه يجب استعادتها، نافياً في الوقت ذاته أي تدخل لمصر في شؤون ليبيا. وقال السيسي، في كلمته بمؤتمر الحوار بين دول المتوسط، اليوم (الأحد)، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج لم يكن لديها «الإرادة الحرة» للعمل، وأنها أسيرة للميليشيات المسلحة وللجماعات الإرهابية. مشيراً إلى أن هناك مشكلة يعيشها لبنان حالياً.



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