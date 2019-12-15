شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحّل دبلوماسيين صينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

رحلت الولايات المتحدة سراً مسؤولين اثنين بالسفارة الصينية في واشنطن في سبتمبر الماضي بعدما توجها إلى قاعدة عسكرية حساسة في ولاية فرجينيا، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الأحد).

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص على علم بالواقعة، إنّه يبدو أنها المرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً التي تطرد فيها الولايات المتحدة دبلوماسيين صينيين للاشتباه في قيامهم بأعمال تجسس.

واضافت أن واحداً من الدبلوماسيين يعتقد أنه ضابط مخابرات يعمل بغطاء.