4 قتلى و3 جرحى من الجيش العراقي في هجوم لداعش شرقي البلاد

أكد مصدر أمني عراقي لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية بـ"مقتل وإصابة سبعة من منتسبي ​الجيش​، إثر هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ​ديالى​، شرقي ​العراق​".

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