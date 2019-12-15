البرهان: الأمم المتحدة شريكة للسودان بقضايا السلام والتحديات الاقتصادية

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي ب​السودان​ عبدالفتاح البرهان، أن "​الأمم المتحدة​ شريكة لبلاده في قضايا ​السلام​ والتحديات الاقتصادية"، موضحاً بأن "التشاور مع الأمم المتحدة و​الاتحاد الأفريقي​ مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات خاصة مراقبة وقف ​إطلاق النار​".

وخلال اجتماعه بوفد من إدارة شرقي ​أفريقيا​ للأمم المتحدة شدد البرهان على "مواصلة العمل لتنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي، لأن ​النازحين​ سيعودون في ​المستقبل​ إلي مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية".