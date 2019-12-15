البرهان: الأمم المتحدة شريكة للسودان بقضايا السلام والتحديات الاقتصادية

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، أن "الأمم المتحدة شريكة لبلاده في قضايا السلام والتحديات الاقتصادية"، موضحاً بأن "التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات خاصة مراقبة وقف إطلاق النار".
وخلال اجتماعه بوفد من إدارة شرقي أفريقيا للأمم المتحدة شدد البرهان على "مواصلة العمل لتنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي، لأن النازحين سيعودون في المستقبل إلي مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية".
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