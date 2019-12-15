مقتل 22 شخصا في مذبحة شرق الكونغو الديمقراطية

قتل 22 شخصا في مذبحة نفذها مسلحون في إحدى قرى شرق ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول حكومي في منطقة بيني بمقاطعة كيفو الشمالية أن "جثث 22 شخصا قتلوا بسلاح أبيض، تم العثور عليها في قرية نتومبي، بعد استهدافها من قبل مسلحي ​القوى الديمقراطية​ المتحالفة".

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