ميريام سكاف: اجراءات السلطة بحق الثورة سترفع منسوب التوتر والاحتقان

اعتبرت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي،​ ان "محاولات ​السلطة​ لقمع ​الثورة​ السلمية بهذه الطريقة الوحشية سترفع منسوب التوتر والاحتقان وجر البلد نحو ​العنف​ والدم"، مطالبةً بـ"محاسبة فورية لكل المتورطين بأحداث يوم امس مهما علا شأنهم".

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