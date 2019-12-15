ابو العردات: الفصائل الفلسطينية تلتزم الحياد الايجابي ولن تتدخل في الشؤون اللبنانية

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​ ​فتحي ابو العردات​ أن "​القوى الفلسطينية​ لن تتدخل في الشؤون اللبنانية، التزاما بموقفها الموحد بالحيادية الايجابية فيما يتعلق بالازمة اللبنانية، وكما فعلت في السابق ستكرر الامر اليوم، آملا ان يتجاوز لبنان محنته السياسية والاقتصادية الصعبة ويتعافي سريعا".

وخلال ترؤسه اجتماعا لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، مقر اتحاد النقابات الشعبية الفلسطينية في ​مدينة صيدا​، أكد ابو العردات، أن "المنظمة لن تألو جهدا في تخفيف معاناة ​الشعب الفلسطيني​ في ​المخيمات​ جراء انعكاس الازمة اللبنانية"، مشددا على ضرورة "المزيد من التعاون والتنسيق لتحصين أمن المخيمات واستقرارها ومنع اي استغلال لها".

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