اكدت مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "مواصفات ​الحكومة​ التي يريدها الحريري لن تتبدل أو تتغير، وهو يرغب وتشكيل حكومة من الاختصاصيين والاختصاصييات تتصدى للظروف الراهنة".

وأوضحت المصادر أن "الحريري سيعمل مع فريق عمل متكامل، و​كتلة المستقبل​ ستؤكد على هذا التوجه في ​الاستشارات النيابية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: مواصفات الحكومة التي يريدها الحريري لن تتبدل أو تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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