الطقس غدا مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الإثنين مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار ويستمر تدنيها خلال الليل، في حين تنشط الرياح أحيانا خاصة في شمال البلاد، محذرة من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ فوق 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

أما الثلاثاء، فمشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل خلال النهار وتبقى دون تعديل على الساحل، ويبقى خطر الجليد على الطرقات الجبلية فوق 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

أما الأربعاء، فمشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل خلال النهار.