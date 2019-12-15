التوحيد العربي يستنكر إشكال وطى المصيطبة ويدعو الى ضبط النفس

استنكرت أمانة الإعلام في "حزب التوحيد العربي"، في بيان، "محاولات الإستفزاز المتكررة التي يمارسها عناصر من الحزب الإشتراكي في منطقة وطى المصيطبة في بيروت، والتي كان آخرها إقدام مدير الفرع في الحزب الاشتراكي والمعيّن حديثاً الى استفزاز شباب المنطقة، ما أدّى إلى وقوع إشكال خارج الإطار السياسي قرب محطة الزهيري والذي تطوّر الى إطلاق نار من أحد العناصر التابعة للحزب الاشتراكي".
ودعت الأمانة جميع الحزبيين والمناصرين في وطى المصيطبة الى "ضبط النفس وعدم الإنجرار وراء الفتنة التي يحاول البعض افتعالها"، داعية الأجهزة الأمنية الى التدخل وملاحقة المعتدين.
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