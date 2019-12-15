عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية لا تزال مستمرة

لا تزال عمليات الكر والفر والمواجهات بين ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​ مستمرة، حيث يعمد المتظاهرون إلى رمي ​المفرقعات النارية​ والحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ترد باطلاق القنابل المسيلة للدموع.

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