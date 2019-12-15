قوى الأمن الداخلي تدعو المتظاهرين السلميين للإبتعاد عن مكان المواجهات

دعت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المتظاهرين السلميين إلى الإبتعاد عن مكان المواجهات لسلامتهم.

وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أنها استمرت بضبط النفس لمدة ساعة ونصف الساعة وهي تتعرض للاعتداء بالحجارة و​المفرقعات النارية​، منها ما هي ضنع يدوي وتحتوي على كرات صغيرة، من قبل المندسين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوفها، لافتة إلى أن الأوامر أعطيت لعناصر ​مكافحة الشغب​ باستعمال القنابل المسيلة للدموع لابعاد المعتدين.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين في ​وسط بيروت​.