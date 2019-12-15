قوى الأمن الداخلي تدعو المتظاهرين السلميين للإبتعاد عن مكان المواجهات

دعت قوى الأمن الداخلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المتظاهرين السلميين إلى الإبتعاد عن مكان المواجهات لسلامتهم.
وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أنها استمرت بضبط النفس لمدة ساعة ونصف الساعة وهي تتعرض للاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية، منها ما هي ضنع يدوي وتحتوي على كرات صغيرة، من قبل المندسين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوفها، لافتة إلى أن الأوامر أعطيت لعناصر مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع لابعاد المعتدين.
تجدر الإشارة إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في وسط بيروت.
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