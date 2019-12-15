دعت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في حديث تلفزيوني، المتظاهرين السلميين إلى مغادرة التجمعات في وسط بيروت وترك الساحات، مشيرة إلى أن هناك مندسيين افتعلوا المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وأعربت الحسن عن مخاوفها من أن يكون هناك مخطط للتأثير على الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف غداً، لافتة إلى أن القوى الأمنية لم تستطع أن تحدد حتى الآن الجهة التي يأتي منها المندسون، مؤكدة إستعدادها للحوار مع المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن دعت المتظاهرين لترك الساحة: مندسون افتعلوا المواجهة مع القوى الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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