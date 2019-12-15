الحسن دعت المتظاهرين لترك الساحة: مندسون افتعلوا المواجهة مع القوى الأمنية

دعت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، في حديث تلفزيوني، ​المتظاهرين​ السلميين إلى مغادرة التجمعات في ​وسط بيروت​ وترك الساحات، مشيرة إلى أن هناك مندسيين افتعلوا المواجهات بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​.

وأعربت الحسن عن مخاوفها من أن يكون هناك مخطط للتأثير على الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف غداً، لافتة إلى أن القوى الأمنية لم تستطع أن تحدد حتى الآن الجهة التي يأتي منها المندسون، مؤكدة إستعدادها للحوار مع المتظاهرين.