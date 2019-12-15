إرتفاع حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في هذه الاثناء

ارتفعت حدة المواجهات من جديد بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​ في ​وسط بيروت​، بعد أن عمدت الأخيرة إلى ملاحقة بعض المتظاهرين في الطرقات الفرعية من أجل ابعادهم، على اثر اطلاقهم المفرقعات النارية بكثافة باتجاهها.

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