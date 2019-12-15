استمرار المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت

لا تزال المواجهات بين ​القوى الأمنية​ والمتظاهرين في وسط بيروت مستمرة، في حين تحدث بعض المتظاهرين عن وجود "مندسين" كانوا وراء عمليات اطلاق ​المفرقعات النارية​ والحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين من أجل تفريقهم.

وكان المتظاهرون قد تراجعوا، قبل قليل، نحو مبنى جريدة "النهار"، بعد أن كان التجمع الأساسي أمام مدخل ​مجلس النواب​.